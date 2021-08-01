بطريقة كوميدية.. هكذا غازل محمد ثروت زوجته

وجه الفنان محمد ثروت رسالة لـ زوجته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد ثروت عدة صور له مع زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وكتب “ بحبك يا ام دهب مش مصدق نفسي وأنا جان .... الكوميديان لما يحب ”.





وكان قد أعلن الفنان محمد ثروت إنجاب زوجته طفلته الأولى التي أسماها دهب، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام، منذ ساعات وهي الابنة الأنثى الأولى له، ولديه طفل آخر ذكر اسمه سليم.



ونشر محمد ثروت صورة له من داخل المستشفى وعلق عليها قائلا:" الحمد لله رب العالمين رزقت اليوم بفضل الله ونعمته بنوته.. وصلت أميرة عائلة ثروت ..دهب ربنا يحفظها و يحميها".