تامر مرسي يشوق الجمهور لفيلم "موسى"



شوق المنتج تامر مرسي الجمهور لفيلم موسى، وذلك من خلال ستوري عبر حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



ونشر تامر مرسي بوستر للفيلم وكتب عليه": استنوا بكرة التريلر الجديد لفيلم موسى.



وكان قد تم عرض التريلر الجديد لـ فيلم موسى، عن قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.







يذكر أن فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).