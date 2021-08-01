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تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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يعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي خلال الساعات المقبلة عن تجديد عقد التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين إضافيين. 


وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم القادم صيف ٢٠٢٢، حيث سيتم تعديله وتمديده على أن ينتهي بنهاية ٢٠٢٤.


ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي. 


وكان الأهلي قد حقق فوزا سهلا على أسوان في الجولة الماضية في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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