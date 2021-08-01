تعرف على موعد مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو الودية

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع نظيره أتلتيك بلباو الإسباني، يوم الأحد المقبل، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم القادم.





ويواجه ليفربول نظيره أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، على أرضية ملعب أنفيلد رود، في لقاء ودي.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.



