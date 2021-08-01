ميدو ينتقد تصريحات غريب بعد الهزيمة من البرازيل













انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، التصريحات التي خرج بها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد الهزيمة أمام البرازيل، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو، بهدف دون رد.









وأكد ميدو في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مصر ظهرت بأداء ضعيف ومقلق أمام البرازيل، ظهرنا دون شراسة هجومية، كما أن هناك أخطاء دفاعية بالجملة، الهزيمة أمام البرازيل واردة ولكن تلعب بشكل أفضل".





وتابع، "شعرت في وقت ما، أثناء مباراة مصر والبرازيل أن الكابتن شوقي غريب كان يريد إنهاء المباراة بالهزيمة 1-0 فقط، وليس لديه نية لتعديل النتيجة، كما أن التصريحات التي خرجت بعد المباراة تم الإعداد لها سابقا في حال الخسارة".





وعبر عن اندهاشه من التصريحات، قائلا، "تعجبت من كلمة الكابتن شوقي غريب للاعبي المنتخب الأوليمبي بعد المباراة «عادي إنكم تخسروا من البرازيل 1-0»، الكلام ده انتهي من الكرة، ومنتخب البرازيل واجهنا بأقل مجهود، وكان قادر يحقق نتيجة أكبر ولكن لولا تألق الشناوي والونش وحجازي، وكنت أفضل عدم تصوير تصريحاته للاعبين عقب نهاية المباراة".



