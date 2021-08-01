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تطور جديد بشأن مستقبل جريزمان وكوتينيو مع برشلونة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الراحلون عن برشلونة

وزعمت العديد من التقارير الصحفية أن مسؤولي برشلونة الإسباني يسعون بقوة للتخلص من جريزمان وكوتينيو، لخفض رواتب الفريق من أجل تسجيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن مسؤولي برشلونة الإسباني لديهم قرار بالاحتفاظ باللاعبين، طو رحيلهم بشرط في حالة وصول عرض لا يمكن رفضه.

وتابعت الصحيفة أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة يعتقد أن الثنائي جريزمان وكوتينيو، يمكن أن يكونا لاعبين مهمين في الموسم المقبل مع البارسا.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن المدرب الهولندي رونالد كومان أعجب بأداء الجناح الفرنسي جريزمان خلال الأيام الأولى من فترة الإعداد وطلب الإبقاء عليه.

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