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عبد الهادي: الشارة السبب في هبوط مستوى رمضان وغريب تعامل بشكل خاطئ مع عمار

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف مدحت عبدالهادي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن السبب وراء انخفاض مستوى رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، والمنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو.

وأوضح عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مستوى رمضان صبحي في الأولمبياد تأثر بعد سحب الشارة منه لصالح أحمد حجازي".

وتابع، " شوقي غريب تعامل بشكل خاطئ مع عمار حمدي، بعدما قام بإشراكه في وسط الملعب، وحرم المنتخب المصري من إمكانياته". 

واستكمل، "منتخب البرازيل تفوق على مصر في كل شيء، والفوارق الفردية بين اللاعبين كارثة".

يشار إلى أن المنتخب المصري الأولمبي، خسر بهدف دون رد أمام نظيره البرازيلي، ضمن منافسات دور ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

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