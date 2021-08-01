تعليق ناري من مدحت عبدالهادي عن معايير اختيار المدربين للمنتخبات









تحدث مدحت عبدالهادي، نجم نادي الزمالك السابق، عن معايير اختيار المدربين لتدريب المنتخبات الوطنية.





الإعلامي أحمد حسام ميدو، قام بتوجيه سؤال له، خلال تواجده في برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، قائلًا، " هل تري أن تدريب المنتخبات المصرية أصبح معتمدا 70% علي العلاقات مع المسؤولين و30% علي المستوي الفني؟".





ورد مدحت عبد الهادي، في تصريح ناري، قائلاً إن الإختيار يكون بناءً على العلاقات مع المسئولين، ولا توجد نسبة الـ30% بالنسبة للمستوى الفني.



