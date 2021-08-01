كمونة: تدريب المنتخب انحصر في بعض الأسماء













أوضح سمير كمونة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه تقدم بسيرته الذاتية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، منذ 6 سنوات، ليكون ضمن المرشحين لتدريب أي من المنتخبات الوطنية لأي فئة سنية.





وأشار كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "قدمت سيرتي الذاتية لاتحاد الكرة قبل 6 سنوات ولم يتم الرد حتى الآن، وتدريب المنتخبات المصرية أصبح مقتصرًا فقط على بعض الأسماء بعينها".





وتابع، " البرازيل عملوا كل حاجة في الكرة أمام مصر، وظهروا بشكل أعجبني، أما منتخب مصر لم يعجبني تمامًا".





واستكمل، "أعتب على شوقي غريب في اختياره لطريقة لعب خاطئة أمام البرازيل الذي يعتبر أقوى منتخب واجهناه طوال البطولة، وكان يجب أن يتواجد طارق حامد أو السولية مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو".



