ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

















أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن أحمد ياسر ريان، مهاجم المنتخب الأولمبي، والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى سيراميكا كليوباترا، تعرض للظلم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أحمد ياسر ريان كان مظلوم مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو، كان معزولاً في معظم الأوقات".





وتابع، "كان من الممكن أن يتم استبعاد أحد المدافعين الكبار المنضمين للمنتخب الأوليمبي في طوكيو وانضمام مهاجم قوي، أو طارق حامد بجوار أكرم توفيق".





وأشاد بشخصية صلاح محسن عند نزوله أمام البرازيل، مشيرًا إلى أنه يجيد في مركزي المهاجم الصريح أو الجناح الأيسر فقط، وليس جناح أيمن.



