بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر









تراجع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التعاقد مع نجم منتخب مصر الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وكان ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة الزمالك فى التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري ولاعب منتخب مصر الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وعلم الفجر الرياضي أن الزمالك وباتريس كارتيرون تراجعوا عن فكرة التعاقد مع كريم العراقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي عقب نهاية الموسم.



