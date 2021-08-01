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الكشف عن موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي
الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:00 ص
محمد جمال
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يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.
ويرغب نادي الزمالك فى عقد صفقة كبري مع فريق بيراميدز ينتقل من خلالها اللاعب رمضان صبحي إلي القلعة البيضاء مقابل لاعبين ومبلغ مالي إلي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي عقب نهاية الموسم الحالي.
وكان رمضان صبحي قاد منتخب مصر الأولمبي فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والتى ودععها الفراعنة من دور ال 8 أمام منتخب البرازيل.
ويذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة بينما الأهلي فى المركز الثانى برصيد 58 نقطة ويواجه وادي دجلة يوم الأربعاء.
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