الكشف عن موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي









يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





ويرغب نادي الزمالك فى عقد صفقة كبري مع فريق بيراميدز ينتقل من خلالها اللاعب رمضان صبحي إلي القلعة البيضاء مقابل لاعبين ومبلغ مالي إلي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي عقب نهاية الموسم الحالي.





وكان رمضان صبحي قاد منتخب مصر الأولمبي فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والتى ودععها الفراعنة من دور ال 8 أمام منتخب البرازيل.



