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قبل عودته.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استئناف مواجهات البطولة، وذلك عقب خروج منتخب مصر من أولمبياد طوكيو أمام البرازيل في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء أمس السبت.

 وخسر المنتخب الوطني الأولمبي مباراته أمام البرازيل بهدف دون رد.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة.


وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الزمالك 61 نقطة

2- الأهلي 58 نقطة

3- المصري 43 نقطة 

4- بيراميدز 41 نقطة

5- الاتحاد السكندري 41 نقطة

6- سموحة 40 نقطة

7- انبي 38 نقطة

8- طلائع الجيش 37 نقطة

9- مصر المقاصة 37 نقطة

10- الجونة 36 نقطة

11- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

12- الاسماعيلي 32 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون 29 نقطة

15- البنك الأهلي 27 نقطة

16- أسوان 25 نقطة

17- وادي دجلة 23 نقطة

18- الإنتاج الحربي 19 نقطة

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