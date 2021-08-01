قلق في ريال مدريد بسبب إصابة نجم الفريق





















كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور جديد بشأن حالة فيرلاند ميندي، ظهير ريال مدريد، خلال الصيف الحالي.





وكان ميندي قد تعرض للإصابة بالتهاب السمحاق الظنبوبي في نهاية الموسم الماضي، ما أبعده عن الملاعب لعدة أشهر.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ميندي تدرب أمس الجمعة، لأول مرة على العشب، إلا أن هذا الأمر أثار قلق ريال مدريد.





وأشارت إلى أن ميندي أظهر أنه لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة حتى الآن، وأن عودته إلى التدريبات الجماعية والمباريات تحتاج إلى فترة طويلة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يفترض أن ميندي لن يكون جاهزًا في بداية الموسم ضد ألافيس يوم 14 أغسطس/آب المقبل.



