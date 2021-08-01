آخر تطورات مفاوضات تشيلسي لضم موهبة الدوري الإسباني

























كشف تقرير صحفي عن تطور جديد بشأن ارتباط جول كوندي نجم إشبيلية، بالانتقال إلى تشيلسي في الموسم المقبل.





زعمت تقارير في الأيام الماضية، أن كورت زوما، مدافع تشيلسي، رفض أن يكون جزءًا من صفقة كوندي.





وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر "يعمل تشيلسي على إيجاد حل مع إشبيلية في أقرب وقت ممكن للتعاقد مع كوندي".





وأضاف "اللاعب يمثل أولوية في ميركاتو تشيلسي، بعد أن اتفق الأخير على الشروط الشخصية مع كوندي".





واختتم "لا يزال كورت زوما جزءًا من المفاوضات الجارية بين الناديين، لكن تشيلسي يريد أيضًا المضي في الصفقة في حالة استبعاد زوما".



