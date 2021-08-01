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ميلان يدرس بيع نجم الفريق

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يفكر نادي إنتر ميلان الإيطالي، في عرض نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، للبيع، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن عقد لاوتارو مع إنتر ينتهي بعد عامين، ويعاني مسؤولو النيراتزوري في المفاوضات مع ممثلي اللاعب للتوصل إلى اتفاق جديد.

وتابعت الشبكة، أن إنتر ميلان لا يستبعد بيع لاوتارو هذا الصيف، وبدأ بالفعل بحثه عن لاعب بديل في خط الهجوم.

وأشارن الشبكة، أن سيمون إنزاجي، مدرب إنتر، يطلب التعاقد مع لاعبه السابق خواكين كوريا، نجم لاتسيو، الذي يبحث عن وجهة جديدة في الموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة، أن آرسنال أول من أظهر اهتمامه بضم لاوتارو هذا الصيف، لكن اللاعب الأرجنتيني سيكون هدفًا مثيرًا للأندية أصحاب القدرات الاقتصادية الكبيرة.

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