يوفنتوس يرفض التفريط في هذه الصفقة

أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن أخر تطورات جديد بشأن مستقبل مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط ساسولو، مع الفريق خلال الموسم المقبل.









وترغب العديد من الأندية الأوربية ضم اللاعب هذا الصيف، عقب الظهور بمستوى جيد مع إيطاليا في يورو 2020.









وبحسب المعلومات الواردة بموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن يوفنتوس عقد جلسة جديدًا مع مسؤولي ساسولو لمناقشة الصفقة، مساء الجمعة الماضية".









وأضاف:"لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق في اجتماع الآخير، حيث لا تزال هناك مسافة كبيرة بين العرض والطلب".









وتابع:"وعرض يوفنتوس ضم لوكاتيلي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء نظير 30 مليون يورو، بينما يطلب ساسولو 40 مليون يورو".



