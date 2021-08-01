ليفربول يبدأ معركة التجديد لنجومه الستة

تستعد إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، لتجديد عقود 6 نجوم آخرين، بعد نجاجه في تمديد عقد ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد حتى عام 2025.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "أتلتيك"، لا يزال الريدز يبحث عن تجديد العديد من عقود لاعبيه، على رأسهم الثنائى محمد صلاح وساديو ماني، بينما لا يتواجد البرازيلي روبرتو فيرمينو في خطط الريدز الخاصة بتجديد العقود.





واستطاع الثلاثي من تسجيل 42 هدف مع ليفربول الموسم الماضي، لكن التقارير الإنجليزية تفيد بأنه من غير المنطقي أن تتم مكافأة فيرمينو مثل صلاح وماني على الرغم من أن عقده ينتهي عام 2023.





ويأتي أيضا الحارس أليسون وقلب الدفاع فيرجيل فان دايك إضافة إلى الظهير الأيسر أندي روبرتسون، ضمن الأسماء التي يرغب الريدز في تجديد عقودهم في اسرع وقت.





أما آخر الأسماء التي يرغب ليفربول في تجديد التعاقد معها، فهو متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، ويأتي ذلك بعدما توقفت المفاوضات مع جوردان هندرسون، والتي بدأت في وقت مبكر من الصيف الجاري.



