اليوم.. هانى شاكر يحيي حفلاً غنائياً بدار الأوبرا

يحيي المطرب هاني شاكر حفلا غنائيا، اليوك في دار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته الموسيقية.



ويقدم هاني شاكر خلاله، مجموعة من أغانيه الشهيرة منها:" كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، يا ريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي.





وكان الفنان هاني شاكر قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك قبيل حفله الغنائي بالأوبرا، الذي كان مقرراً إقامته الخميس الماضي على مسرح النافورة.



وأجريت للفنان هاني شاكر عدة فحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية، وغادر المستشفى عقب استقرار الحالة.