Advertisements

اليوم.. هانى شاكر يحيي حفلاً غنائياً بدار الأوبرا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يحيي المطرب هاني شاكر حفلا غنائيا، اليوك في دار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته الموسيقية.

ويقدم هاني شاكر خلاله، مجموعة من أغانيه الشهيرة منها:" كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، يا ريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي.


وكان الفنان هاني شاكر قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك قبيل حفله الغنائي بالأوبرا، الذي كان مقرراً إقامته الخميس الماضي على مسرح النافورة.

وأجريت للفنان هاني شاكر عدة فحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية، وغادر المستشفى عقب استقرار الحالة.

أخبار تهمك

منتخب مصر لكرة اليد يفوز على البحرين ويصعد لمواجهة ألمانيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ يوم

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ 14 دقيقة

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:22 ص

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

08:12 ص

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

06:29 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان