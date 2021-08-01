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بإطلالة مثيرة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها عدة صور لها من أحدث إطلالاتها من عطلتها الصيفية فى أسبانيا وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت رانيا يوسف، على الصور قائلة "البنات فقط هى التى تريد الاستمتاع"، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وشاركت رانيا يوسف في تمثيل الجزء الأول من “الحرامى”، مع كلا من أحمد داش، بيومي فؤاد، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة

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