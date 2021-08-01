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طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:22 ص
بوابة الفجر
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أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التونسي قيس سعيد، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، الرئيس التونسي إلى وضع خطة للمرحلة المقبلة.

كما دعا أيضا إلى الإسراع بتشكيل حكومة تونسية جديدة.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن الأسبوع الماضي عدة قرارات مهمة، ومنها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة الحكومة.

كما أكد الرئيس أن أي فئة سوف تلجأ إلى العنف، وتطلق رصاصة واحدة سوف تواجه وابلا من رصاص القوات المسلحة التونسية.

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بوابة الفجر الفجر الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومه التونسيه

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