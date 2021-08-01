منتخب مصر لكرة اليد يفوز على البحرين ويصعد لمواجهة ألمانيا

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوز سهل على منتخب البحرين بنتيجة 30 / 20 ، في المباراة التي أقيمت فى ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.







