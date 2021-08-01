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منتخب مصر لكرة اليد يفوز على البحرين ويصعد لمواجهة ألمانيا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:26 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق منتخب مصر لكرة اليد فوز سهل على منتخب البحرين  بنتيجة 30 / 20 ، في المباراة التي أقيمت فى ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.


ويواجه المنتخب الوطني لليد نظيره الألماني في العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، حيث ضمن الصعود إلى دور ربع النهائى بالفوز فى 3 مواجهات بدور المجموعات على كل من: البرتغال واليابان والسويد، بينما تلقى خسارة وحيدة فى ثاني لقاءاته أمام الدنمارك بطل العالم.

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