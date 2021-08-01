الدحيل القطرى يطير لمعسكر صيفى بالنمسا



أعلن نادى الدحيل القطرى عن إنطلاقة معسكر الفريق التدريبى بالنمسا حيث غادر الفريق قبل قليل مطار حمد الدولى إستعدادا لبداية معسكره الصيفى.



ويستعد الفريق القطرى لخوض معسكر تدريبى يبدأ من اليوم ويستمر حتى الخامس عشر من أغسطس الجارى يتخلله بعض الوديات إستعدادا لانطلاقة الموسم الجديد بالدورى القطرى.



وتضم قائمة اللاعبين التى غادرت الدوحة فرجانى ساسى الدولى التونسى لاعب الزمالك السابق والذى إنضم رسميا قبل أسبوعين تقريبا فى مفاجأة لعشاق القلعة البيضاء.



وجاءت قائمة الفريق المتجهة للنمسا على النحو التالى:

محمد البكرى "حارس مرمى"، صلاح زكريا "حارس مرمى"، شهاب الليثى "حارس مرمى"، على عفيف، على مال الله، لويز مارتن، خالد محمد، ادميلسون جونيور، نام تاى هى، محمد موسى، مايكل أولونجا، مبارك شنان، جاسم المهيرى، عبدالرحمن محمد، رابح بو صافى، محمد النعيمى، خالد مفتاح، يوسف أيمن، توبى ألدرفيلد، فرجانى ساسى، فارس سعيد، لطفى مادجر.