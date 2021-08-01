"مبيعرفش يعوم".. تفاصيل غرق أب وابنته في العياط

كشف شهود عيان في واقعة غرق أب وابنته في قرية البرغوتي بحري مركز الناصرية، في العياط، بمحافظة الجيزة، أن الأب يدعى حامد عبدالستار، ويطلق عليه أهالي القرية اسم "الشيخ حامد"، ويبلغ من العمر 40 عامًا، بينما ابنته تدعى "أسماء"، وتبلغ من العمر 14 عامًا.





وأوضح شهود العيان، أن الأب وابنته ذهبا إلى شاطئ نهر النيل للترطيب من حرارة الجو، بسبب ارتفاع الحرارة، حيث اعتاد الأب على ذلك، إلا أن ابنته أثناء اللهو في النيل، تعرضت للغرق.



