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"أحبها حتى الموت".. ننشر صورة غريق العياط الذي توفى أثناء محاولة إنقاذ ابنته

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر"، على صورة "حامد عبدالستار"، والمعروف بـ"الشيخ حامد"، 40 عامًا، والذي غرق في أثناء محاولة إنقاذ ابنته في العياط، بمحافظة الجيزة.

كشف شهود عيان في واقعة غرق أب وابنته في قرية البرغوتي بحري مركز الناصرية، في العياط، بمحافظة الجيزة، أن الأب يدعى حامد عبدالستار، ويطلق عليه أهالي القرية اسم "الشيخ حامد"، ويبلغ من العمر 40 عامًا، بينما ابنته تدعى "أسماء"، وتبلغ من العمر 14 عامًا.

وأوضح شهود العيان، أن الأب وابنته ذهبا إلى شاطئ نهر النيل للترطيب من حرارة الجو، بسبب ارتفاع الحرارة، حيث اعتاد الأب على ذلك، إلا أن ابنته أثناء اللهو في النيل، تعرضت للغرق.

وأشار شهود العيان إلى أن الفتاة لا تجيد السباحة، وأن والدها حاول إنقاذها فغرق هو أيضا لأنه لا يجيد السباحة، ويسعى أهالي القرية ورجال الإنقاذ للبحث عن جثتيهما.
"أحبها حتى الموت".. ننشر صورة غريق العياط الذي توفى أثناء محاولة إنقاذ ابنته
"أحبها حتى الموت".. ننشر صورة غريق العياط الذي توفى أثناء محاولة إنقاذ ابنته
"أحبها حتى الموت".. ننشر صورة غريق العياط الذي توفى أثناء محاولة إنقاذ ابنته
"أحبها حتى الموت".. ننشر صورة غريق العياط الذي توفى أثناء محاولة إنقاذ ابنته
"أحبها حتى الموت".. ننشر صورة غريق العياط الذي توفى أثناء محاولة إنقاذ ابنته
"أحبها حتى الموت".. ننشر صورة غريق العياط الذي توفى أثناء محاولة إنقاذ ابنته

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