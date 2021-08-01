Advertisements

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:12 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عن حسم النادى الأهلى صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسونى، المحترف ضمن صفوف فريق سيمبا التنزانى لتدعيم صفوف المارد الأحمر بالموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن صفقة ميكيسوني كلفت خزينة النادي الأهلي مليون و200 ألف دولار، بعدما رفض مسئولي النادي التنزاني تخفيض المقابل المالي إلى مليون دولار.

وأشارت التقارير أن لويس ميكيسونى سوف يحصل فى الموسم الأول مع الأهلى على 400 ألف دولار، بعد حسم جهاز الكرة الاتفاق مع اللاعب على جميع الأمور.

وجاء تعاقد النادي الأهلي مع ميكيسوني بعد استطلاع رأي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والذي وافق على ضم اللاعب لتدعيم الخط الأمامي للفريق بالموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميكيسوني صفقة الاهلي النادي الاهلي الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

منتخب مصر لكرة اليد يفوز على البحرين ويصعد لمواجهة ألمانيا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ يوم

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

صفقة مدوية.. الأهلي يخطط لضم نجم سيمبا التنزاني

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:22 ص

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

08:12 ص

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

06:29 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان