الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

كشفت تقارير صحفية عن حسم النادى الأهلى صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسونى، المحترف ضمن صفوف فريق سيمبا التنزانى لتدعيم صفوف المارد الأحمر بالموسم المقبل.





وأوضحت التقارير أن صفقة ميكيسوني كلفت خزينة النادي الأهلي مليون و200 ألف دولار، بعدما رفض مسئولي النادي التنزاني تخفيض المقابل المالي إلى مليون دولار.





وأشارت التقارير أن لويس ميكيسونى سوف يحصل فى الموسم الأول مع الأهلى على 400 ألف دولار، بعد حسم جهاز الكرة الاتفاق مع اللاعب على جميع الأمور.





وجاء تعاقد النادي الأهلي مع ميكيسوني بعد استطلاع رأي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والذي وافق على ضم اللاعب لتدعيم الخط الأمامي للفريق بالموسم المقبل.