Advertisements

بعد أزمتها الأخيرة مع تامر حسني.. حلا شيحة تحفز جمهورها للتقرب من الله

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

حرصت الفنانة حلا شيحة، على تحفيز جمهورها ومتابعيها إلى التقرب من الله، وذلك من خلال  نشر عدد من المنشورات الدينية  عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وكان من بين المنشورات: “الله يعلم أعمق أفكارك .. ثق به فقط وأطلب منه فقط”، و"خيلك ممتن للأشياء التي تمتلكها وهتقدر تمتلك أكثر إذا قمت بالتركيز على الأشياء التي لا تملكها سينتهي بك الأمر إنك لن تمتلك أي شئ بشكل كافي".


يذكر أن أثارت حلا شيحة ، جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بعد مهاجمتها للفنان تامر حسني، لطرحه كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا"، وتعرضت لانتقادات كثيرة من قبل الجمهور.

أخبار تهمك

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ 17 دقيقة

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ يوم

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

منتخب مصر لكرة اليد يفوز على البحرين ويصعد لمواجهة ألمانيا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:22 ص

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

08:12 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

06:29 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان