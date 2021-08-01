بعد أزمتها الأخيرة مع تامر حسني.. حلا شيحة تحفز جمهورها للتقرب من الله





حرصت الفنانة حلا شيحة، على تحفيز جمهورها ومتابعيها إلى التقرب من الله، وذلك من خلال نشر عدد من المنشورات الدينية عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.









وكان من بين المنشورات: “الله يعلم أعمق أفكارك .. ثق به فقط وأطلب منه فقط”، و"خيلك ممتن للأشياء التي تمتلكها وهتقدر تمتلك أكثر إذا قمت بالتركيز على الأشياء التي لا تملكها سينتهي بك الأمر إنك لن تمتلك أي شئ بشكل كافي".









يذكر أن أثارت حلا شيحة ، جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بعد مهاجمتها للفنان تامر حسني، لطرحه كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا"، وتعرضت لانتقادات كثيرة من قبل الجمهور.



