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خطة ريال مدريد لحسم صفقته الكبرى

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:26 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن خطة ريال مدريد للحصول على خدمات لفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ريال مدريد يحاول الضغط على باريس سان جيرمان لضم مبابي هذا الصيف خاصة وأن النادي الباريسي لن يستطيع الاحتفاظ باللاعب، حيث أنه حال الانتظار لـ يناير سيكون من حق اللاعب التوقيع لأي ناد آخر بشكل قانوني.

وينتهي الميركاتو الصيفي في اسبانيا يوم 1 سبتمبر المقبل، ويعلم نادي ريال مدريد أن باريس سان جيرمان سوف يخضع لرغبته ويوافق على بيع مبابي بعدما أعلن اللاعب عدم تجديد عقده، حيث أنه حال الانتظار للميركاتو الشتوي سيكون من حق اللاعب الرحيل مجانا.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد.

وأكدت الصحيفية الإسبانية أن ريال مدريد سوف ينتظر مكالمة هاتفية من مسئولي باريس سان جيرمان قبل نهاية الميركاتو لحسم صفقة مبابي وحال عدم وصول تلك المكالمة سوف يتحرك النادي الملكي لضم إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.

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ريال مدريد بوروسيا دورتموند الدوري الاسباني

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