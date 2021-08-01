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تعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:30 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
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يستقبل ستاد الدفاع الجوي مباراة هامة وقوية تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع نظيره الإسماعيلي ضمن مؤجلة الجولة الـ 25 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 4 أغسطس.

ويحتل بيراميدز حاليًا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الدراويش المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.

يذكر أن قنوات أون تايم سبورتس استقريت علي أن يضبح كابتن مدحت شلبي معلقا على أحداث اللقاء المرتقب بين الفريقين.

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