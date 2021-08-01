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بشار الأسد يكلف رئيس الوزراء حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:36 ص
بشار الأسد
بشار الأسد
وكالات
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كلف الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، رئيس الوزراء حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حاز على 95.1 في المئة من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ وكما كان متوقعا على نطاق واسع.

 

وقال صباغ في مؤتمرصحفي إن المرشح بشار حافظ الأسد حصل على 13 مليونا و540 ألفا و860 صوتا من أصوات الناخبين.

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سوريا حكومة جديدة بشار الأسد

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