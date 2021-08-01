الآلاف يحتجون على التصاريح الصحية لكوفيد 19 في فرنسا

احتج الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى على تصريح صحي إلزامي لفيروس كورونا للدخول إلى مجموعة واسعة من الأماكن العامة، والذي قدمته الحكومة في الوقت الذي تكافح فيه موجة رابعة من الإصابات.





وقال متحدث باسم الشرطة إن المتظاهرين جرحوا ثلاثة من ضباط الشرطة في باريس. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين على تويتر إنه تم اعتقال 19 متظاهرا بينهم 10 في باريس. وكانت عطلة نهاية الأسبوع هي الثالثة على التوالي التي يخرج فيها أشخاص يعارضون إجراءات الرئيس إيمانويل ماكرون الجديدة بشأن فيروس كورونا إلى الشوارع، وهو عرض غير عادي للتصميم في وقت من العام يركز فيه الكثير من الناس على قضاء إجازتهم الصيفية.





نما عدد المتظاهرين بشكل مطرد منذ بدء الاحتجاجات، مرددًا صدى حركة "السترات الصفراء"، التي بدأت أواخر 2018 ضد ضرائب الوقود وغلاء المعيشة. وافاد مسؤول بوزارة الداخلية إنه تظاهر 209090 في أنحاء فرنسا من بينهم 14250 في باريس وحدها. وهذا حوالي 40،000 أكثر من الأسبوع الماضي.





يُمنع الزوار الذين يذهبون إلى المتاحف ودور السينما أو حمامات السباحة بالفعل من الدخول إذا لم يتمكنوا من إبراز تصريح الصحة الذي يوضح أنهم تلقوا تطعيمًا ضد COVID-19 أو خضعوا مؤخرًا لاختبار سلبي. وقد وافق البرلمان على قانون جديد هذا الأسبوع سيجعل التطعيمات إلزامية للعاملين الصحيين ويمد شرط التصريح الصحي ليشمل الحانات والمطاعم والمعارض التجارية والقطارات والمستشفيات.



