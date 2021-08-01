الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن حقيقة موافقة مسئولى القلعة البيضاء على دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية تحاول من خلالها إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولو القلعة البيضاء يرفضون فكرة دخول مصطفى فتحي ضمن أي صفقة تبادلية يتم إجرائها خلال الميركاتو الصيفي.





وأشار المصدر في تصريحاته إلى أن مسئولو الزمالك على اقتناع تام برأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي يرى أن الزمالك في حاجة إلى فتحي خلال الفترة المقبلة ولا يريد التخلي عنه بسهولة.





وأوضح أن من الممكن أن يتم الاستغناء عن اللاعب في حالة وصول عرض مادي كبير يعوض غيابه ويساعد الفريق في إجراء بعض الصفقات التعويضية لرحيله.