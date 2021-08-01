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زميل تريزيجيه في طريقه إلى مانشستر سيتي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:57 ص
جاك جيريليش
جاك جيريليش
محمد نادر
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يستعد أستون فيلا الإنجليزي المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، للموافقة على العرض المقدم من مانشستر سيتي والتي تبلغ قمته 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلى عن متوسط الميدان الإنجليزي جاك جريليش.

ووفقاً لما ذكره موقع "سكاي سبورتس"،، فإنه وعلى الرغم من عدم رد الفيولا بشكل رسمي على عرض المان سيتي، إلا أنه بات مرحباً بالسماح لقائد الفريق بالمغادرة.

وأصبح الأمر متعلق باللاعب نفسه بشأن ارتداء قميص كتيبة المدرب بيب جوارديولا، في الصفقة التي ستكون هي الأغلى في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

ويحمل بول بوجبا الرقم القياسي السابق، عندما انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس مقابل 89 مليون إسترليني في عام 2016.

وعلى الرغم من اقتراب أستون فيلا من الموافقة على انتقال اللاعب لصفوف السيتي، إلا أنه تقدم بالفعل بعرض لجريليش في قت سابق لتجديد وتحسين عقده الحالي مع الفريق، وهو العقد الذي وقعه في شهر سبتمبر الماضي لمدة 5 أعوام.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تقدم بعرض لتوتنهام من أجل الحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي هاري كين، مقابل 100 مليون جنيه استرليني، الا أن سبيرز قابل العرض بالرفض رغم رغبة كين بالرحيل عن صفوف الفريق.

ومن غير المتوقع أن يحتمل مانشستر سيتي التعاقد مع كين وجريليش معًا هذا الصيف، إلا إذا قرر بيع بعض نجوم الفريق.

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رياضة جيريليش تريزيجيه اخبار الرياضة

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