موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل في نهائي كأس السوبر الفرنسي

يلتقي فريق باريس سان جيرمان، مع منافسه ليل، اليوم الأحد 1 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الفرنسي.





وستقام المباراة بين فريقي ليل وباريس سان جيرمان في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويلعب باريس سان جيرمان مباراة نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه بالكأس في الموسم الماضي، بينما يخوض ليل المباراة كبطل للدوري الفرنسي في الموسم الأخير.



