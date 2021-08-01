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المفوضية العراقية: 10 أكتوبر موعد حتمي لإجراء انتخابات البرلمان

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:13 ص
الرئيس العراقي برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح
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أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم الأحد، أن العاشر من أكتوبر المقبل موعد حتمى لإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن المفوضية تسعى للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول الانتخابى.

وأضافت المفوضية-حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنها شرعت فى عملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويت العام والخاص، وهي حاليا فى مرحلة الإنجاز الأخيرة، لافتة إلى أن أعضاء مجلس المفوضين واللجان المختصة ينفذون جولات تفقدية؛ للوقوف على الواقع الفعلي لسير العمل وتقديم الحلول في حال تطلب الأمر ذلك.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد في وقت سابق أن حكومة بلاده ماضية بإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر المقبل، وذلك خلال لقاء عقده مع رئيس فريق الدعم الانتخابي في دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمانة العامة للأمم المتحدة كريج جينيس في نيويورك.

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