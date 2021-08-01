هاني رمزي: ابتعد عن تقديم الكوميديا في فيلم "200 جنية"





فيلم "200 جنيه" بطولة إسعاد يونس، ونيللي كريم، وأحمد رزق، آسر ياسين، وخالد الصاوي، ليلى علوي وعمرو عبدالجليل، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.







ينتظر الفنان هاني رمزي طرح فيلمه الجديد "200 جنيه" الذي من المقرر عرضه بالسينمات يوم 18 أغسطس الجاري.وقال هاني رمزي في تصريحات صحفية له أن الفيلم يبعده عن تقديم الكوميديا، مُشيرًا إلى أنه يقدم خلال الأحداث دور تراجيديا.