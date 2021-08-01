مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.





وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى إلى وقوع الحادث.





وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطرق الصحراوى الشرقى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابه لمباشرة التحقيق.



لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الشيخ فضل.وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب ميكروباص رقم 6528 على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينما أصيب 11 شخصا آخرين.