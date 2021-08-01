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تعرف على موعد حفل فريق وسط البلد

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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يستعد فريق وسط البلد لإحياء حفلاً غنائياً على مسرح النافورة بدار الأوبرا، وذلك يوم 20 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يقدموا خلاله مجموعة من أغانيهم المميزة. 

ويُعد فريق وسط البلد من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، ويتكون من سبعة أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان هاني عادل حالياً عرض مسلسل "شقة 6"، وهو بطولة شريف سلامة، روبي، صلاح عبدالله، حمزة العيلي، رحاب الجمل، هيا فياض، ملك قورة، تأليف رفيق القاضي محمود وحيد، سعاد القاضي، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

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