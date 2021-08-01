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مواعيد مباريات نصف نهائي كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:29 ص
البرازيل
البرازيل
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات دور ربع نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بتأهل كل من منتخب البرازيل ونظيره المكسيك، بالإضافة إلى اليابان وإسبانيا، إلى دور نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب المكسيك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة في نصف نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو.

بينما يواجه منتخب اليابان نظيره منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما تلعب المباراة النهائية يوم السبت في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

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