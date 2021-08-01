



تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك في نصف نهائي اولمبياد طوكيو 2020 | موعد ماتش Brazil vs Mexico









نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك في نصف نهائي اولمبياد طوكيو لكرة القدم 2020، وموعدها الرسمي.





وتصدر وسم تردد قناة بين سبورت المفتوحة، اليوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، تريند مؤشرات بحث موقع "google" في نطاق جمهورية مصر العربية، وذلك عقب خسارة منتخب مصر الاولمبي من البرازيل بنتيجة 1/0، وتوديع بطولة اولمبياد طوكيو لكرة القدم، والتي انطلقت في 23 يوليو الجاري وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.





موعد مباراة البرازيل والمكسيك في اولمبياد طوكيو لكرة القدم

سيتم إقامة مباراة البرازيل والمكسيك في نصف نهائي بطولة اولمبياد طوكيو لكرة القدم 2020، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 أغسطس 2021.





حيث تكون صافرة المباراة ستكون في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 12 ظهرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك في اولمبياد طوكيو لكرة القدم

وستذاع مباراة البرازيل والمكسيك في اولمبياد طوكيو لكرة القدم 2020، على قنوات "بي إن سبورتس" beIN sport، وذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلنت شبكة beIN sport نقل مباراة البرازيل والمكسيك رسميا على قناة بين سبورت 7 المفتوحة المجانية beIN SPORTS HD 7.





تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك

ننشر تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك على القمر الصناعي نايل ساتbeIN SPORTS HD 7، وهي كالتالي:-









- القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 7.





- القمر الصناعي: نايل سات - Nailsat.





- التردد: 12604.





- الاستقطاب: أفقي (H).





- معدل الترميز: 27500.





- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.





- التشفير: مفتوح.













تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك في نصف نهائي اولمبياد طوكيو 2020 | موعد ماتش Brazil vs Mexico









