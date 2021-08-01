







حمو بيكا يتصدر تريند "google" في مصر.. بسبب أزمات سيارته الذهبية









تصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا، تريند موقع "google" في مصر، بعد أزمة سيارته الذهبية، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنور التوت و حمو بيكا وأصدقائهما أثناء دخولهم في شجار جديد مع مجموعة من الشبان في منطقة الساحل الشمالي عند بوابة مارينا.





أظهر الفيديو مشاجرة بالأحزمة بين حمو بيكا ورفاقه من جهة، وعدد من الشبان من جهة أخرى، في وقت ردّد فيه أحد الشبان أن حمو بيكا يخشى النزول من سيارته حتى لا يتعرّض للضرب.









وبسبب المشاجرة، تحفظت إدارة مرور الإسكندرية، الأربعاء الماضي، على سيارة حمو بيكا، وتم إرسالها إلى "الحضانة"، وهو المكان المخصص للتحفظ على السيارات.

















ورصدت قوة تابعة لإدارة مرور الإسكندرية، وقوف إحدى السيارات (سيارة حمو بيكا) في منطقة ممنوعة بشارع فؤاد الرئيسي وسط المدينة، وعلى الفور جرى كلبشتها.









وفى أول تعليق له حول هذا الأمر، قال حمو بيكا فى تصريحات تلفزيونية إنه لم يكن متواجدا مثل ما يدعي البعض في المشاجرة، مضيفًا: "أنا كنت نايم في بيتنا ومكنتش اعرف عن الموضوع أي شيء عربيتي كانت مع السواق وهو كان بره".

















أضاف حمو بيكا خلال تصريحاته التلفزيونية: "في الخناقة دي أما مكنتش موجود؛ أنا واخد شاليه في مارينا 3 شهور وكل ما يشوفوا العربية مش عايزين يدخلوها بسبب الحادثة الأولى"، مضيفًا: "في الحادثة الأولى بردو أنا مكنتش بتخانق؛ أنا نزلت أسلك قالك حمو بيكا بيتعارك اتسحب علينا شوم الناس أول ما يشوفوني بيطلعوا التليفونات ويصوروا".





وواصل: "أنا بعت العربية منعًا للمشاكل وعشان أخلص منها؛ وخدت من الناس اللي عملت الحادثة 75 ألف وحطيت عليهم فلوس وطلعتها لله أنا حطيت فلوس وطلعوا لصاحب نصيبهم".









حمو بيكا يتصدر تريند "google" في مصر.. بسبب أزمات سيارته الذهبية









