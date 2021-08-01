Advertisements

حمو بيكا يتصدر تريند "google" في مصر.. بسبب أزمات سيارته الذهبية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:37 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements


حمو بيكا يتصدر تريند "google" في مصر.. بسبب أزمات سيارته الذهبية


تصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا، تريند موقع "google" في مصر، بعد أزمة سيارته الذهبية، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنور التوت و حمو بيكا وأصدقائهما أثناء دخولهم في شجار جديد مع مجموعة من الشبان في منطقة الساحل الشمالي عند بوابة مارينا.

أظهر الفيديو مشاجرة بالأحزمة بين حمو بيكا ورفاقه من جهة، وعدد من الشبان من جهة أخرى، في وقت ردّد فيه أحد الشبان أن حمو بيكا يخشى النزول من سيارته حتى لا يتعرّض للضرب.

بعد التحفظ عليها.. أسعار ومواصفات سيارة حمو بيكا - سيارات - الوطن

وبسبب المشاجرة، تحفظت إدارة مرور الإسكندرية، الأربعاء الماضي، على سيارة حمو بيكا، وتم إرسالها إلى "الحضانة"، وهو المكان المخصص للتحفظ على السيارات.




ورصدت قوة تابعة لإدارة مرور الإسكندرية، وقوف إحدى السيارات (سيارة حمو بيكا) في منطقة ممنوعة بشارع فؤاد الرئيسي وسط المدينة، وعلى الفور جرى كلبشتها.

فرحة أهالي الأسكندرية بـ«ضابط العطارين» بعد كلبشة سيارة حموا بيكا - أخبار 24

وفى أول تعليق له حول هذا الأمر، قال حمو بيكا فى تصريحات تلفزيونية إنه لم يكن متواجدا مثل ما يدعي البعض في المشاجرة، مضيفًا: "أنا كنت نايم في بيتنا ومكنتش اعرف عن الموضوع أي شيء عربيتي كانت مع السواق وهو كان بره".




أضاف حمو بيكا خلال تصريحاته التلفزيونية: "في الخناقة دي أما مكنتش موجود؛ أنا واخد شاليه في مارينا 3 شهور وكل ما يشوفوا العربية مش عايزين يدخلوها بسبب الحادثة الأولى"، مضيفًا: "في الحادثة الأولى بردو أنا مكنتش بتخانق؛ أنا نزلت أسلك قالك حمو بيكا بيتعارك اتسحب علينا شوم الناس أول ما يشوفوني بيطلعوا التليفونات ويصوروا".

وواصل: "أنا بعت العربية منعًا للمشاكل وعشان أخلص منها؛ وخدت من الناس اللي عملت الحادثة 75 ألف وحطيت عليهم فلوس وطلعتها لله أنا حطيت فلوس وطلعوا لصاحب نصيبهم".


حمو بيكا يتصدر تريند "google" في مصر.. بسبب أزمات سيارته الذهبية



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيارة حمو بيكا حمو بيكا ازمات سيارة حمو بيكا

أخبار تهمك

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

منذ نصف ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ يوم

الكشف عن موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

حمو بيكا يتصدر جوجل وتويتر بعد اشتعال أزمته مع نقابة الموسيقيين (فيديو)

حمو بيكا وحسن شاكوش يتصدران تريند "يوتيوب"

نجاة حمو بيكا من الموت المحقق بعد تحطم سيارته في مارينا (صور)

بعد قرار حبسه.. حمو بيكا يتصدر تريند جوجل

عبدالباسط حموده: "عمر كمال جالي وطلعته تريند بفيديو معايا وبعدها معبرنيش"

عمرو أديب يتصدر "تريند تويتر" بعد حادث السير

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 ص

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

05:22 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

09:00 ص

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

06:29 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان