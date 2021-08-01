"صعبة"لـ تامر حسني تتخطى الـ٤٥ مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"



مازال النجم تامر حسني متصدراً لقائمة تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بأجدد أغانيه بعنوان "صعبة"، حيث بلغ عدد مشاهدات الأغنية 45 مليون مشاهدة في عشرة أيام فقط.



والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسني.



يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "مش أنا" الذي تم طرحه في دور العرض في 23 يونيو الماضي، وشاركه في البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، عصام السقا، محمد عبدالرحمن توتا، وهو سيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.