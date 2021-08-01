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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 100 ألف إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:53 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل 101171 إصابة ‏و451 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ووفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 34.926.462، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610873.

 

وكان حاكم ولاية ​نيويورك​ ​​أندرو كومو​​، أعلن أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 119566 فحص ​كورونا​​ في 24 ساعة.

 

وأظهرت النتائج، إصابة 3050 شخصا بواقع 2.55% من عدد الفحوصات الإجمالية التي تم إجراؤها.

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