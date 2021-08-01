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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 100 ألف إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا
الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:53 ص
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل 101171 إصابة و451 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقًا للمراكز
الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ العدد الإجمالي للإصابات
34.926.462، فيما بلغ عدد الوفيات 610873.
وكان حاكم ولاية
نيويورك أندرو كومو، أعلن أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 119566 فحص كورونا
في 24 ساعة.
وأظهرت النتائج،
إصابة 3050 شخصا بواقع 2.55% من عدد الفحوصات الإجمالية التي تم إجراؤها.
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