الولايات المتحدة تسجل أكثر من 100 ألف إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل 101171 إصابة ‏و451 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 34.926.462، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610873.

وكان حاكم ولاية ​نيويورك​ ​​أندرو كومو​​، أعلن أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 119566 فحص ​كورونا​​ في 24 ساعة.

وأظهرت النتائج، إصابة 3050 شخصا بواقع 2.55% من عدد الفحوصات الإجمالية التي تم إجراؤها.