عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتجاوز الأشقاء في تونس كافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.





وأوضحت وزارة الخارجية، أن مصر تثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.



وعلق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على الأحداث في تونس بعد القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.



وقال "شكري" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "نحن نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة تونس الشقيق، ونثق تمامًا في حكمة القيادة السياسية وقدرتها على إدارة المشهد بما يحقق إرادة وتطلعات الشعب التونسي الشقيق".



وأضاف "ما يحدث في تونس، هذا شأن داخلي تونسي، ونحترم إرادة الشعب التوتسي، الأساس فيما يحدث عدم التدخل، ولكن نثق أن كل الإجراءات ستؤدي إلى تحقيق الاستقرار وإرادة الشعب التونسي".



أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في الجمهورية التونسية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.