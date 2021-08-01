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اسبانيا وكوت ديفوار | ملخص واهداف مباراة Spain vs Cote d'Ivoire في ربع النهائي من اولمبياد طوكيو 2020

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:42 ص
اسبانيا وكوت ديفوار
اسبانيا وكوت ديفوار
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اسبانيا وكوت ديفوار | ملخص واهداف مباراة Spain vs Cote d'Ivoire في ربع النهائي من اولمبياد طوكيو 2020 

مباراة اسبانيا وكوت ديفوار | تأهلت إسبانيا لدور نصف نهائي بطولة اولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 2/5 في المباراة التى جمعت بينهما أمس السبت، بالدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية (اولمبياد طوكيو 2020).

أحرز أهداف منتخب إسبانيا، داني أولمو فى الدقيقة 30، بعدما استغل خطأ دفاعيا من كوت ديفوار، ثم رفائيل مير فيسينتي فى الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، وميكيل أويارزابال في الدقيقة 98 من ركلة جزاء بالشوط الإضافي الأول.

وعزز رافائيل مير فيسينتي فوز الماتدور بهدف رابع فى الدقيقة 117 من الشوط الإضافي الثاني، ثم أضاف الأخير الهدف الثالث له والخامس لإسبانيا فى المباراة (هاتريك) بالدقيقة 121 من الشوط الإضافي الثاني.

فيما سجل هدفى منتخب كوت ديفوار، إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد بالدقيقة 10، بعد أن تابع كرة ركنية ليسجلها في شباك أوناي سيمون حاري الماتدور، ثم أضاف الهدف الثاني ماكس آلان جاردل في الدقيقة الأولي من الوقت الضائع للمباراة.

وقدم الماتدور والأفيال، مباراة رائعة علي المستوي الهجومي، حيث تبادلا الكرات الخطيرة وهدد كل منهما الأخر بعدد من الهجمات، لكن نجح اللاروخا في خطف بطاقة التأهل علي حساب الأفيال، بعد 120 دقيقة في المباراة.


اهداف مباراة اسبانيا وكوت ديفوار في اولمبياد طوكيو 2020 (فيديو)



اسبانيا وكوت ديفوار | ملخص واهداف مباراة Spain vs Cote d'Ivoire في ربع النهائي من اولمبياد طوكيو 2020 

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