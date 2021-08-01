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تفاصيل شخصية سليمان عيد في فيلم "الإنس والنمس"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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ينتظر الفنان سليمان عيد حالياً عرض فيلم "الإنس والنمس"، حيث من المقرر عرضه بالسينمات يوم 4 أغسطس الجاري.

وقال سليمان عيد في تصريحات صحفية له أنه يُجسد خلال الأحداث شخصية شريرة كوميدية، حيث يظهر بدور عفريت يعمل لدى الفنان عمرو عبدالجليل، ويقوم بمراقبة الفنان محمد هنيدي طوال الوقت ولكن باسلوب كوميدي. 

وأعرب سليمان عيد عن سعادته الكبيرة بالعمل محمد هنيدي، حيث سبق وتعاون معه في العديد من الأفلام منها فيلم "عسكر في المعسكر". 


فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين وآخرون، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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