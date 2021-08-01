خطوة واحدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد "النفاثة"

بات مسؤولو النادي الأهلي على بعد خطوة من تمديد عقد الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، خلال الفترة المقبلة.





وينتهي عقد معلول، بنهاية الموسم المقبل، في محاولات من الجانب الأحمر لتمديد عقده.





وأبدى التونسي موافقة مبدئية على تمديد عقده مع الشياطين الحمر، لثلاث مواسم مقبلة، خاصة وأنه يرغب في الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء.





ومن المنتظر أن يتقاضى معلول في عقده الجديد مليون و200 ألف دولار بالموسم الواحد بجانب بعض الامتيازات الأخرى، بدلاً 900 ألف دولار سنويًا.