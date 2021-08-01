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ليدز يونايتد يقدم عرضا لضم الدبابة
الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:00 ص
أمل الحلفاوي
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أبدى ليدز يونايتد الإنجليزي، رغبته في الحصول على خدمات الإسباني أداما تراوري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون.
وارتبط إسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتقدم نادي ليدز يونايتد بعرض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، حسب ما أكدت تقارير صحفية.
وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا، أو على أقل تقدير يملك حظوظا في التأهل إليه، وفقا للصحيفة.
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