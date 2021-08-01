الصحة العالمية: يجب تكرار لقاح كورونا ثانيا.. في هذه الحالة (فيديو)

شدد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، على أهمية حرص سكان العالم على الحصول على لقاح كورونا لتجنب التعرض لأي مضاعفات حال الإصابة بالفيروس.



وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا تزيد بين الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاحات، موضحا أن الجرعة الأولى من اللقاح تعد جرعة تعريفية للجسم وتعطي مناعة غير كاملة، بينما الجرعة الثانية من اللقاح تعطي مناعة للجسم لمدة أطول وتقوي ذاكرة الجسم لمدة قد تصل لعام، وهو أمر مازال محل دراسة.



ونوه بأنه في حالة تأخر الجرعة الثانية لمدة تتجاوز ستة أشهر عن الجرعة الأولى، فأن الدراسات تفيد أنه يجب إعادة الجرعة الأولى مرة اخرى، منوها بأنه لا يمكن لأي مجتمع تخفيف الإجراءات الاحترازية إلا إذا وصلت نسبة التطعيم في المجتمع إلى نسبة كبيرة وهو ما يعرف بمناعة القطيع.



وعن متحور دلتا، أوضح إنه لم يثبت حتى الآن وجود اختلاف في أعراض الإصابة بمتحور دلتا عن السلالات الأخرى.

