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العثور على جثة سائق غريق في حوض مياه بأبوتشت

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بسام عبدالحميد
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عثرت الأجهزة الأمنية والأهالي بقرية عزبة البوصة في أبوتشت بمحافظة قنا، على جثة سائق غريق بحوض مياه، في ظروف غامضة.

واستقبل مستشفى أبوتشت المركزي، بإشراف الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، جثة شخص في العقد الثالث من عمره، غريق في ظروف غامضة.

وتبين أن جثة الشخص للمدعو صلاح محمود خسين، 34 عاما، سائق، مقيم عزبة البوصة، وأن ملابسات الحادث غير معروفة.

تم إيداع الجثة في مستشفى أبوتشت، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي أمرت الأجهزة الأمنية بتكثيف تحرياتها للتعرف على ملابسات الحادث.

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